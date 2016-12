Salvo per miracolo: paracadutista dei Red Devils "agganciato" a mezz'aria

Tragedia sfiorata in Inghilterra durante un'esibizione dei Red Devils, la squadra di paracadutisti acrobatici dell'Esercito di Sua Maestà: uno dei paracadute non si è aperto, ma il soldato si è salvato grazie alla prontezza di riflessi di un suo compagno che lo ha "agganciato" a mezz'aria sotto gli occhi del pubblico terrorizzato. E' successo in Cumbria, nell'Inghilterra nordoccidentale, al confine con la Scozia, durante il Whitehaven Air Show.