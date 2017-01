Salvo il satellite Swarm B: ha schivato un proiettile vagante

Pericolo scampato per il satellite europeo Swarm B: un detrito spaziale di un vecchio satellite russo lo ha "sfiorato" a 600 metri di distanza. Sulla possibile collisione i responsabili della missione dell' Agenzia Spaziale Europea (Esa) erano stati avvisati e avevano deciso di non modificare la rotta stimando il rischio di contatto molto basso. "Avevamo preso la decisione giusta", ha commentato il capo della missione Swarm.

Il detrito, una componente di circa 15 centimetri del satellite Cosmos 375, aveva messo in allarme i tecnici Esa perché sulla base delle prime simulazioni c'era un'alta probabilità di incrocio con la traiettoria di Swarm B, uno dei tre satelliti della missione ideata per studiare il campo magnetico della Terra. In base alla ricostruzione fatta si stima che il detrito sia passato di notte a una velocità di migliaia di metri al secondo.



L'impatto avrebbe potuto avere risvolti disastrosi per il satellite ma "modificare l'orbita comporta sempre dei problemi. Per prima cosa c'è la sicurezza - ha aggiunto il capo della missione - ma eravamo fiduciosi". La missione, lanciata nel 2013, studia aspetti finora sconosciuti dell'interno del nostro pianeta come, ad esempio, l'inattesa "fluidità" nei cambiamenti del campo magnetico generato dall'enorme dinamo presente nel nucleo terrestre.