Salvini vota Trump: "Go, Donald"

Matteo Salvini si schiera con Donald Trump nella corsa al candidato repubblicano alla Casa Bianca. L'endorsement giunge direttamente da Twitter con il leader del Carroccio che scrive: ""Go, Donald, go". La presa di posizione del numero uno della Lega Nord arriva dopo che Trump, ottenendo una netta vittoria in South Carolina, ha confermato la sua posizione di favorito nella primarie del Gop.