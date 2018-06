Salvini: "Migranti su una nave Open Arms, si scordino di approdare in Italia"

"La nave Open Arms (ong spagnola) si è lanciata poco fa verso un barcone e, prima dell'intervento di una motovedetta libica in zona, ha in tutta fretta imbarcato una cinquantina di migranti". E' quanto scrive Matteo Salvini, aggiungendo: "Questa nave si trova in acque Sar della Libia, porto più vicino Malta, bandiera della Spagna. Si scordino di arrivare in un porto italiano. Stop alla mafia del traffico di uomini: meno persone partono, meno muoiono".

Commenta deluso l'esito del Consiglio europeo intanto il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. "L'unità dell'Europa è a rischio - avverte -. L'unico elemento positivo è che si è avuto un documento comune, che però non dà risposte positive all'Italia se non per il risultato ottenuto dal Parlamento europeo, quello cioè di far decidere dal Consiglio la riforma del diritto di asilo entro la fine dell'autunno. Siamo riusciti cioè a far inserire la riforma di Dublino sul diritto d'asilo, una buona base di partenza che riesce a coniugare fermezza e solidarietà tra Stati".



Pochi anche i finanziamenti, secondo Tajani, "per bloccare i flussi migratori". La strada da percorrere, spiega, è quella di "fermare i flussi migratori alla partenza, in Nord Africa, motivo per cui all'Europa abbiamo chiesto sei miliardi di euro, ma sono stati concessi 500 milioni, quindi un dodicesimo. Ricordo che per bloccare i flussi provenienti dalla Turchia, cosa che ha riguardato anche la Puglia, erano stati investiti sempre sei miliardi. Lo stesso bisogna fare con il Nord Africa".



"Nei prossimi giorni - ha annunciato - sarò a Tripoli e poi in Niger per contribuire a risolvere il problema, cioè favorendo il blocco dei flussi anche attraverso accordi con i Paesi d'origine".