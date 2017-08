Salvini contro Mattarella:paragona migranti italiani con clandestini

"Mattarella paragona gli italiani emigrati (e morti) nel mondo ai clandestini mantenuti in Italia per fare casino? Si vergogni! Mattarella non parla a nome mio". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando il messaggio del presidente della Repubblica in occasione dell'anniversario di Marcinelle in Belgio. Per Mattarella questa tragedia fa riflettere sulla condizione dei migranti.