Salvini: basta far finta di niente

"Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo cambiare il nostro modo di vivere, l'Europa continuerà a perdere solo se farà finta di niente". Lo ha detto all'Ansa il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, aggiungendo: "Non è più il momento dell'ipocrisia, delle sfilate e dei minuti di silenzio, questa è una guerra, serve un intervento militare internazionale subito in Siria ed in Libia".