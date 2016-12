Salvataggio scienziato in Antartide, aereo atterrato a base Usa

E' atterrato alla base Usa Amundsen-Scott South Pole, in Antartide, l'aereo Twin Otter impegnato nella missione di salvataggio di uno scienziato malato. Il velivolo, decollato dalla base britannica Rothera sulla costa antartica, resterà fermo 10 ore, per permettere all'equipaggio di riposare. La National Science Foundation non ha fornito dettagli circa le condizioni di salute della persona da soccorrere per ragioni di tutela della privacy.