Salta cintura esplosiva: morti 25 talebani in Afghanistan

Almeno 25 presunti terroristi, tra cui undici aspiranti kamikaze, sono morti in seguito alla deflagrazione di una cintura esplosiva in un campo d'addestramento di talebani in Afghanistan. Tra le vittime, secondo il capo della sicurezza della provincia, vi sarebbe anche un leader religioso, il mullah Hashim Khan. L'incidente sarebbe avvenuto mentre uno dei kamikaze stava preparando l'ordigno poi esploso.