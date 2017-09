Salma Hayek dona 100mila dollari per i terremotati del Messico

Dopo il disastroso terremoto che martedì 19 settembre ha sconvolto il Messico sono davvero tante le star che si sono mobilitate invitando i propri fan a fare delle donazioni e muovendosi in prima fila in soccorso delle tantissime persone in difficoltà. Tra questi l'appello dell'attrice messicana Salma Hayek, che ha promosso una campagna dell'Unicef proprio a favore dei terremotati, ha commosso la rete diventando virale e ottenendo un ottimo risultato.



La stella del cinema è sopravvissuta a una tragedia simile nel 1985 e nella breve clip pubblicata sul suo profilo Instagram ha spiegato le difficilissime condizioni in cui ci si può trovare di fronte a tragedie di queste dimensioni. Così nell'annuncio invita i follower a versare quanto possono, garantendo di aggiungere personalmente 100mila dollari ai primi 100mila raccolti dall'iniziativa. In poco più di 24 ore sono già stati raccolti oltre 300mila dollari e tutti si augurano che la cifra possa presto aumentare ancora.