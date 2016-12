Salah, tre mesi per estradizione

"La consegna di Salah Abdeslam alla Francia dipende da diversi fattori, ma la scadenza temporale per la decisione è di tre mesi". Lo ha detto il procuratore belga, intervenendo sull'estradizione del coordinatore degli attentati di Parigi, arrestato venerdì a Molenbeek. "Non possiamo ancora dire se Salah collaborerà o meno: non possiamo ancora esprimerci sulle sue dichiarazioni", ha aggiunto.