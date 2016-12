Salah su Fb con bandiera Isis 20 giorni prima di attacchi a Parigi

Tre settimane prima degli attacchi di Parigi, Salah Abdeslam, il terrorista oggi in prigione in Francia, postò su Facebook una sua foto con la bandiera dell'Isis. Un'informazione che venne raccolta dall'Ocam, l'organismo dell'antiterrorismo belga, ma che purtroppo non provocò alcuna reazione. Lo rende noto la tv belga Rtbf, mostrando l'ennesima grave falla della rete di protezione anti terrorismo delle autorità di Bruxelles.