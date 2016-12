Salah, ritrovata Bmw a Rocourt

E' stata ritrovata a Rocourt, in Svizzera, la Bmw che si sospettava fosse condotta da Salah Abdeslam nei dintorni di Liegi. Lo riporta il sito di Rtl affermando che il veicolo, contrariamente a quanto riferito da altri media, non è entrato sull'autostrada E40 in direzione della Germania. Il conducente dell'auto sarebbe però ancora in fuga. Nulla però indica che Salah Abdeslam fosse in quella zona.