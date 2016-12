Salah ricercato da Isis: vigliacco

Il super-ricercato in fuga Salah Abdeslam, l'ottavo uomo delle stragi parigine, sarebbe braccato, oltre che dalle polizie di tutta Europa, anche dall'Isis stesso per "vigliaccheria". Una fonte degli inquirenti francesi citata dal quotidiano britannico The Independent, ricorda infatti che Salah, al contrario del fratello Brahim, non ha azionato il suo corpetto esplosivo e non avrebbe completato il suo lavoro con il martirio finale.