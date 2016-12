Salah, prima udienza a Bruxelles

Manca poco all'inizio della prima udienza per Salah Abdeslam, il superstite del commando delle stragi di Parigi arrestato a Bruxelles la settimana scorsa. Il tribunale dovrà decidere la convalida del fermo e valutare la validità del mandato di arresto europeo, che potrebbe facilitare l'estradizione dell'uomo verso la Francia. Al momento Salah non avrebbe collaborato in alcun modo con gli inquirenti.