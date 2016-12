Salah fuggito nascosto in mobile

Salah Abdeslam, il ricercato numero 1 dopo gli attentati di Parigi, sarebbe riuscito a scappare dalla polizia nascondendosi in un mobile o in un veicolo sfruttando un trasloco in corso nella via dove si nascondeva a Molenbeek, nella notte tra il 15 e il 16 novembre. E' quanto rivela il ministro della Giustizia belga, Koen Geens, in tv. Salah avrebbe beffato così le forze speciali che, per legge, avrebbero potuto intervenire solo la mattina.