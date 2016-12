"E' un esempio per molti detenuti": con questa frase il suo supervisore ha definito Salah Abdeslam, rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Bruges dal 18 marzo, quando fu arrestato in un blitz a Molenbeek. Il terrorista è infatti apparso tranquillo e corretto, con un eccellente appetito. Queste indiscrezioni sono state raccolte dal giornale belga Het Nieuswblad, che ha pubblicato la prima fotografia di Salah in carcere: capelli lunghi, barba incolta e aria dimessa.