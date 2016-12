Salah Abdeslam,avvocato: sarà estradato in Francia tra 2-3 settimane

L'estradizione di Salah Abdeslam dal Belgio alla Francia, per essere giudicato per gli attentati di Parigi, è "imminente, una questione di due-tre settimane". Lo ha detto l'avvocato Sven Mary in un'intervista al quotidiano "L'Echo", spiegando che il terrorista cambierà legale una volta giunto oltre confine. "Secondo le prime perizie - ha aggiunto - la cintura esplosiva che Salah non ha attivato era in grado di funzionare".