Saccheggi, rapine e scontri: Venezuela nel caos, un morto a Caracas

Violenti scontri tra manifestanti e polizia locale, con bastoni, pietre e pneumatici in fiamme. Decine di uomini delle forze di sicurezza hanno occupato il quartiere e i commercianti hanno dovuto chiudere porte e cancelli dei negozi per prevenire furti e rapine.



Le proteste, i saccheggi e le rapine aumentano di giorno in giorno, e non solo a Caracas. La grave crisi di mancanza di materie prime, sebbene duri da oltre tre anni, è infatti peggiorata nel corso degli ultimi mesi. Negli scorsi giorni Coca-Cola aveva annunciato la chiusura delle sue unità produttive per mancanza di zucchero.