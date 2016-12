20 ottobre 2014 S'intrufola nell'appartamento ma resta incastrata nel camino: arrestata Per estrarre la donna ci sono voluti due ore, i vigili del fuoco e del sapone liquido per piatti. Una volta accertato che non avesse motivo di trovarsi lì, è stata arrestata Tweet google 0 Invia ad un amico

08:44 - Una donna è rimasta incastrata nel camino di un'abitazione in California, mentre tentava di introdursi in casa. Richiamati dalle grida d'aiuto della donna sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno demolito parte del camino e si sono poi avvalsi del sapone per piatti per rendere scivolose le superfici ed estrarre la donna. Il proprietario, che non era in casa in quel momento, ha poi confermato che Genoveva Nunez-Figueroa, 28 anni, non aveva alcun motivo di trovarsi infilata per due metri nel suo camino, e la donna è stata arrestata per tentato furto e trasportata da una prigione all'altra. I due, che si erano conosciuti su internet, avevano avuto una breve relazione. "In futuro sarò più attento a chi invito a casa" ha detto l'uomo.