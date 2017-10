Ha incontrato l’uomo della sua vita in discoteca, senza sapere che fosse un principe. Dopo dodici anni lo ha sposato. No, non si tratta della trama del film Il principe cerca moglie con Eddy Murphy , ma della realtà. È successo negli Stati Uniti . I protagonisti sono Ariana Austin , una ragazza americana, e Joel D. Makonnen - conosciuto come Prince Yoel - niente meno che il pronipote di Haile Selassiè , ultimo imperatore d’ Etiopia . Una storia da favola: lui le aveva detto "Sarai la mia ragazza" e così è stato. Dopo una lunga storia d’amore, hanno coronato il loro sogno con un sontuosissimo matrimonio nel Maryland .

L’incontro - "Sembri una modella di una marca di gin", aveva detto il principe ad Ariana durante il loro primo incontro in una discoteca di Washington. Un metodo di abbordaggio paradossale per un principe che, invece, è piaciuto alla ragazza. Da quel momento è iniziata la loro storia d’amore. La fidanzatina, però, non sapeva che lui fosse un principe. Lo ha saputo solamente dopo che la loro relazione è diventata seria.



Il fidanzamento ufficiale - Il principe, 35 anni, nato a Roma, ha vissuto anche in Svizzera, dove è morto suo padre David. Lei, 33 anni, è cresciuta a Washington e si è laureata ad Harvard. Come lui. Dopo varie esperienze in giro per il mondo e un periodo di crisi, i due hanno deciso di sposarsi e di non separarsi mai più. Come da tradizione, lui le ha fatto la proposta a casa dei genitori.



Le nozze - Il sontuosissimo matrimonio è durato due giorni. Sono stati ben 13 preti a celebrarlo. Dai film alla realtà il passo è breve. Almeno in questo caso. Chissà se vivranno felici e contenti come nelle vere favole…