S. Corea, esplosione in impianto

Un'esplosione in un impianto chimico è avvenuta a Ulsan, in Sud Corea, uccidendo almeno 5 lavoratori. Secondo i soccorsi un persona risulta ancora dispersa. Il rogo è divampato velocemente nello stabilimento della Hanwha Chemical Co. dopo la deflagrazione. E' ancora da chiarire l'esatta causa dell'incidente, ma le autorità credono che il gas intrappolato nella zona di stoccaggio possa aver innescato l'incendio.