S. Bernardino, Fbi: metodo sblocco non funziona per gli ultimi iPhone

Il metodo segreto usato dall'Fbi per sbloccare l'iPhone 5c di un attentatore di San Bernardino in California non funziona sui modelli successivi, come il 5s, il 6 e il 6s. Lo ha dichiarato il direttore dell'Fbi James Comey. "Abbiamo uno strumento che funziona su una ristretta porzione di apparecchi telefonici", ha spiegato a una conferenza sul criptaggio e sulla sorveglianza all'università Kenyon in Ohio. L'iPhone 5c è stato introdotto nel 2013.