S.Bernardino, falso allarme bomba

Allerta rientrata in un liceo e in un centro medico di San Bernardino, in California. Per la polizia si è trattato di un doppio falso allarme-bomba. La polizia ha spiegato che le ricerche dell'ordigno sono state effettuate al Loma Linda University e alla Grand Terrace High School. Le minacce sono arrivate praticamente in contemporanea.