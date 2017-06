Russiagate, Wp: indagini sulle operazioni finanziarie di Kushner

Il marito di Ivanka Trump era già finito nel mirino delle indagini per i suoi incontri con l'ambasciatore russo a Washington Sergey Kislyak, in particolare per un colloquio tenuto a dicembre, durante il quale Kushner avrebbe proposto di creare uno speciale canale di comunicazione tra l'amministrazione Trump e il Cremlino. Il nuovo filone di indagini sul genero del presidente allarga il raggio dell'interesse del procuratore speciale e aumenta la pressione su Trump, a sua volta nel mirino delle indagini per possibile intralcio alla giustizia.



Vicepresidente Pence assume un suo legale - Intanto anche il vicepresidente americano, Mike Pence, per tutelarsi ha deciso di ingaggiare un suo legale personale, esterno alla Casa Bianca, che lo dovrà assistere e rappresentare nell'ambito delle indagini sul Russiagate. Lo rende noto l'ufficio del vicepresidente, spiegando che il legale scelto è Richard Cullen, ex procuratore in Virginia. "Il vicepresidente è completamente concentrato sui suoi incarichi e nel promuovere l'agenda del presidente, ed è impaziente per una rapida conclusione della vicenda", ha fatto sapere il direttore delle comunicazioni di Pence, Jared Agen, in una nota.