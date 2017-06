Russiagate, Trump: pronto al 100% a testimoniare sotto giuramento

Il presidente Donald Trump è pronto "al 100% a testimoniare" di fronte al Parlamento per il Russiagate. Trump ha ribadito di non aver chiesto fedeltà da parte del direttore dell'Fbi, che ha il compito di mantenere una posizione neutrale rispetto all'esecutivo. Il presidente ha chiarito di non aver mai chiesto al capo dell'intelligence di allentare le indagini su Michael Flynn, ex consigliere uscito di scena con l'accusa di collusioni con Mosca.