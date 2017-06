Russiagate, Trump: "Non ho registrazioni di conversazioni con Comey"

"Con tutte le notizie recenti di sorveglianze elettroniche, intercettazioni, smascheramenti e fughe illegali di informazioni, non ho idea se ci siano 'nastri' o registrazioni delle mie conversazioni con James Comey, ma io non ho fatto, e non ho, alcuna registrazione del genere". Lo scrive in un tweet il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in riferimento ai suoi colloqui con l'ex capo dell'Fbi da lui licenziato.