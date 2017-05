Russiagate, Trump: nessuna collusione, le indagini lo dimostreranno

"Le indagini sul Russiagate dimostreranno che non c'è stata collusione tra la mia campagna e alcuna entità straniera". Lo afferma Donald Trump in una nota diffusa dalla Casa Bianca subito dopo la decisione del dipartimento della giustizia di affidare il caso all'ex capo dell'Fbi, Robert Mueller. "Non vedo l'ora che questa vicenda si chiuda velocemente", aggiunge il presidente americano.