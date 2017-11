Russiagate, Trump: Manafort arrestato per reati antecedenti a voto

"Le fake news stanno facendo gli straordinari. Come ha detto il legale di Paul Manafort 'non c'è collusione' e gli eventi si riferiscono a molto tempo fa". Lo afferma Donald Trump sul caso dell'ex responsabile della sua campagna elettorale, accusato di cospirazione nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate. Intanto i rappresentanti di Facebook, Twitter e Google saranno ascoltati al Congresso davanti alle commissioni parlamentari in merito alla vicenda.