Russiagate, Trump: "L'indagine di Mueller non sarebbe dovuta iniziare"

"E' il momento di chiudere l'indagine" sul Russiagate perché "viziata e motivata politicamente fin dall'inizio", dichiara senza troppi giri di parole il legale di Trump John Dowd, chiedendo al viceministro di Giustizia Rod Rosenstein di seguire il "brillante e coraggioso esempio di Jeff Sessions". Parole che evocano il licenziamento di Mueller, nominato proprio da Rosenstein che avrebbe l'autorità di cacciarlo, e sulle quali è subito bufera. I democratici attaccano e parlano di "ostruzione di giustizia" e di "abuso di potere". La Casa Bianca è costretta a prendere le distanze dalle controverse dichiarazioni di Dowd: "Ha parlato a titolo personale".



Ma non basta: per l'amministrazione Trump è un'altra giornata nell'occhio dei ciclone, complicata della furia via Twitter del presidente. "Il licenziamento di McCabe è un gran giorno per la democrazia", aveva scritto trionfante il numero uno della Casa Bianca. Ribadendo che "non c'è stata collusione" con la Russia, il presidente attacca poi l'Fbi e i suoi ex vertici ma anche il Dipartimento di Giustizia, parlando della loro "corruzione" e delle loro "bugie".



Il tycoon porta ad esempio della faziosità dell'agenzia e della disonestà di Mccabe i soldi ricevuti da sua moglie, Jill McCabe, per la sua campagna per il posto in Senato della Virginia: un assegno da 500mila dollari firmato Terry McAuliffe, amico di vecchia data di Bill e Hillary Clinton.