Russiagate, Trump jr.: "Sono pronto a riferire in Senato"

"Felice di lavorare con la commissione per riferire ciò che so". Lo ha twittato Donald Trump jr. rispondendo così alla richiesta di alcuni senatori alla commissione intelligence di interrogarlo in merito al suo incontro con una avvocatessa russa che aveva promesso materiale compromettente su Hillary Clinton. "Nulla di inappropriato", ha sottolineato Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca.