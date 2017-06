Russiagate, Trump denuncerà l'ex capo dell'Fbi Comey per la fuga di notizie

Donald Trump denuncerà l'ex capo dell'Fbi, James Comey, per fuga di notizie. A renderlo noto è stato l'avvocato privato del presidente Usa, dicendo che intende rivolgersi al dipartimento di Giustizia e alla commissione Giustizia del Senato. Comey, secondo il legale, avrebbe diffuso, tramite un amico, il memo della conversazione privata con il tycoon in cui parlava delle pressioni subite per il Russiagate. Lo riferisce la Cnn citando fonti anonime.

La denuncia - Il legale metterà al centro della denuncia la testimonianza di Comey in commissione Intelligence del Senato, durante la quale l'ex direttore dell'Fbi ha dichiarato di aver consegnato a un amico i suoi appunti sulle conversazioni avute con Trump, chiedendogli di girarli a un giornalista.



I possibili sviluppi - Secondo la Cnn l'azione avrebbe come scopo primario quello di screditare Comey di fronte all'opinione pubblica visto che il dipartimento di Giustizia non ha particolari poteri nei confronti dei suoi ex lavoratori. Rischierebbe di essere "macchiato" soltanto il curriculum dell'ex direttore dell'Fbi che non potrebbe più ricoprire incarichi all'interno del dipartimento stesso.