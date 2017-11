Russiagate, Trump chiama Nyt: "Non sono arrabbiato con nessuno"

"Non sono arrabbiato con nessuno": Donald Trump chiama il New York Times per smentire il Washington Post, che lo aveva descritto invece "arrabbiato con tutti" dopo gli ultimi sviluppi del Russiagate. "Non sono sotto inchiesta", ha proseguito il presidente Usa, ribadendo che i capi di imputazione contro tre suoi esponenti della campagna elettorale non hanno nulla a che fare con lui. "Non c'è una menzione di Trump negli atti", ha sottolineato.