Russiagate, Trump: caccia alle streghe | Spunta audio senatore Gop: lui pagato da Putin

Spunta audio senatore repubblicano: "Trump pagato da Putin" - Tra le varie "tegole" arrivate in questi giorni sulla testa del presidente Usa, arriva anche il presunto scoop del Washington Post che riporta di aver ascoltato una registrazione tra il leader della maggioranza repubblicana alla Camera, Kevin McCarthy, e altri senatori Gop. Nel corso del colloquio, avvenuto subito dopo un incontro col primo ministro ucraino Vladimir Groysman, che avrebbe descritto la tattica utilizzata dal Cremlino di finanziare politici populisti per danneggiare e indebolire le istituzioni democratiche in Europa, McCarthy avrebbe commentato: "Ci sono due persone che penso Putin paghi - afferma McCarthy nell'audio - e sono Rohrabacher e Trump". (Dana Rorhabacher è una deputata repubblicana della California famosa in Congresso per difendere con fervore le posizioni di Putin e della Russia)



La replica del senatore McCharty: "Era uno scherzo" - McCarthy non nega di aver detto quanto riportato dal Washington Post, ma parla di uno "scherzo". Su Twitter il senatore Gop ha infatti replicato: "È stato un tentativo di umorismo andato male. Non stupisce che il Washington Post abbia provato a trasformare questo in una breaking news".