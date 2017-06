Russiagate, Trump attacca Comey: deposizione è da codardi

"Penso che le fughe di notizie di Comey saranno molto più diffuse di quanto chiunque abbia ritenuto possibile. Totalmente illegale? Molto da codardi": Donald Trump torna ad attaccare l'ex capo dell'Fbi su Twitter dopo averlo già definito una "gola profonda" per aver condiviso con la stampa la conversazione sulle presunte pressioni nelle indagini del Russiagate. In attesa che si calmino le polemiche il presidente Usa ha rinunciato al viaggio in Gb.