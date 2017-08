Russiagate, Trump a Putin: Usa non possono avere dubbi su voto

Donald Trump ha sostenuto di aver fatto tutto il possibile per affrontare Vladimir Putin sulle presunte interferenze sul voto negli Stati Uniti e ha riferito di aver detto al capo del Cremlino che gli Usa "non possono avere neanche una scintilla di dubbio" circa l'integrità delle future consultazioni elettorali. Lo ha reso noto lo stesso Trump, spiegando come Putin, incontrato a margine del G20, avrebbe per due volte negato le interferenze.