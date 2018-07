16 luglio 2018 19:48 Russiagate, Putin a Trump: "Nessuna ingerenza russa nel voto Usa" | Donald: "Con Putin dialogo per nuova pace" Strette di mano e sorrisi durante la conferenza stampa dopo il summit tra i due leader mondiali

"Dobbiamo lasciare dietro le spalle questo clima da guerra fredda e normalizzare i rapporti. Non c'è bisogno dello scontro, la situazione è cambiata". Lo ha detto il leader del Cremlino, Vladimir Putin, in conferenza stampa a Helsinki dopo il summit con il presidente americano Donald Trump. "Da parte di Mosca non c'è mai stata alcuna ingerenza sulle elezioni americane", ha aggiunto in merito al Russiagate.

"L'inchiesta sul Russiagate è stata un disastro, ci ha tenuto separati, è una farsa. Ancora dobbiamo trovare le prove. E' stata una campagna elettorale onesta. Ho battuto correttamente Hillary. Il Russiagate ha messo in difficoltà le relazioni delle due più importanti potenze nucleari". Ha detto Donald Trump in relazione alle accuse di ingerenza da parter del Cremlino nelle ultime presidenziali americane. "Ripeto ciò che ho già detto in molte occasioni: la Russia non ha mai interferito né mai interferirà negli affari interni americani", incluse le elezioni, ha aggiunto Putin secondo cui "qualsiasi materiale dovesse venire alla luce, lo potremmo analizzare insieme, attraverso i gruppi sulla sicurezza".



Putin: "Lasciamo alle spalle il clima da Guerra Fredda" - "Ci sono stati dei momenti complicati nelle relazioni Usa-Russia, e questo ha contribuito a creare un'atmosfera tesa, ma dobbiamo lasciare alle spalle il clima da Guerra fredda e le vestigia del passato". Ha detto Putin.



Trump: errori sia da Usa che da Russia, siamo stati stupidi - "L'incontro di oggi è solo l'inizio di un processo più lungo, abbiamo fatto i primi passi verso un futuro più luminoso". Lo ha detto il presidente americano Trump nella conferenza stampa congiunta con l'omologo russo Putin. Trump ha auspicato "un dialogo forte" con Putin, assicurando che "gli Usa vogliono solo la cooperazione e la pace". "Avremmo dovuto avere questo dialogo molto tempo fa, prima che entrassi alla Casa Bianca, siamo stati stupidi entrambi, Usa e Russia, entrambi abbiamo fatto errori", lo ha detto Donald Trump.

Un giornalista americano, che sostiene di lavorare per The Nation, è stato fermato dagli agenti della sicurezza e trascinato fuori dalla sala dove erano attesi il presidente Vladimir Putin e Donald Trump per la conferenza stampa. "Con Putin abbiamo parlato di una delle sfide più importanti del nostro tempo: la proliferazione nucleare. Ho aggiornato il presidente sul mio incontro con Kim e sono sicuro che Russia e Putin vogliono mettere fine al problema della Corea e lavorare con noi per trovare una soluzione". Ha detto il presidente Donald Trump. "Credo che oggi con il presidente Trump abbiamo in iniziato a capirci meglio", ha aggiunto Putin. Secondo il capo del Cremlino, "non esistono ragioni oggettive" per le tensioni che complicano le relazioni Usa-Russia.



Trump: io e Putin ci incontreremo spesso, oggi è solo l'inizio - "Io e Putin ci incontreremo spesso, in futuro. Sono state ore molto costruttive". Questo il giudizio di Trump dopo il summit con Putin. Secondo il presidente Usa, il summit odierno "è solo l'inizio". "Abbiamo parlato a lungo dell'interferenza russa nelle elezioni statunitensi, abbiamo parlato della proliferazione nucleare e del terrorismo islamico. Ho sottolineato l'importanza di una campagna per fare pressione sull'Iran e abbiamo parlato della situazione siriana. Noi non permetteremo una campagna di successo dell'Isis o di altri gruppi. Non vogliamo altro che cooperazione e pace e spero di parlare anche a nome della Russia". Stati Uniti e Russia, in Siria, "hanno salvato centinaia di migliaia di vite".