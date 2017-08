Russiagate, procuratore nomina grand jury: emessi primi mandati

Il grand jury convocato dal procuratore speciale Robert Mueller, che guida l'inchiesta sul "Russiagate", ha emesso i primi mandati relativi all'incontro di Donald Trump Jr con un avvocato russo nel giugno 2016. Si tratta di richieste per la consegna di documenti e per la testimonianza di persone coinvolte in quell'incontro. "La Casa Bianca è a favore di qualsiasi cosa che acceleri la conclusione di questo lavoro", affermano gli avvocati di Trump.