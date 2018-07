Russiagate, procuratore Mueller chiede l'immunità per 5 testimoni

Robert Mueller, il procuratore speciale che guida l'inchiesta sul Russiagate, ha chiesto l'immunità per cinque potenziali testimoni nel processo a carico di Paul Manafort, l'ex manager della campagna elettorale di Donald Trump. La richiesta è stata avanzata presso un giudice della Virginia, dove dove avrà luogo uno dei due processi previsti per Manafort e il cui inizio è previsto per la prossima settimana.