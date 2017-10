Russiagate, Paul Manafort rischia fino a 80 anni di carcere

Rischiano decine di anni di galera e multe da milioni di dollari Paul Manafort, l'ex capo della campagna di Trump, e il suo ex socio Rick Gates, se saranno condannati per tutti i capi di imputazione contestati dal procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. In particolare Manafort rischia fino a 80 anni di prigione, Gates 70. "Non siamo preoccupati, sono tutti episodi che non riguardano la campagna", lo ha detto l'avvocato del presidente.