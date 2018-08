Russiagate, parte processo Manafort: rischia fino a 100 anni

Nessuna chance di un accordo con gli investigatori che indagano sul Russiagate, ammettendo almeno una parte delle proprie responsabilità: questa la posizione ribadita da Paul Manafort, l'ex manager della campagna presidenziale di Donald Trump, nel giorno in chi a Washington si apre il processo nei suoi confronti. Molti i capi di accusa, ben 18, per il lobbysta che ora rischia fino a 100 anni di carcere per i reati di frode bancaria ed evasione fiscale.