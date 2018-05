Russiagate, oligarca russo sentito dalla squadra di Mueller

Il miliardario russo Viktor Vekselberg, patron di Renova Group, è stato sentito nell'ambito delle indagini sul Russiagate dagli investitori del procuratore speciale Robert Mueller. Secondo quanto riporta il "New York Times" Vekselberg è stato fermato in un aeroporto nell'area di New York due mesi fa mentre scendeva da un volo privato. E' uno degli oligarchi della cerchia del presidente russo Vladimir Putin finito nel mirino delle sanzioni americane.