Russiagate, ok repubblicani a rapporto segreto che accusa l'Fbi

I repubblicani della commissione di intelligence della Camera votano a favore della pubblicazione del rapporto segreto che accuserebbe l'Fbi di aver abusato della sua autorità nel Russiagate. Il via libera arriva nonostante il dipartimento di Giustizia abbia messo in guardia la Casa Bianca: "La pubblicazione del documento stilato dai repubblicani in Congresso è molto imprudente senza prima un esame accurato sulla sua veridicità".