Russiagate, Nyt: Mosca cercò di contattare un consigliere di Trump

Funzionari del governo russo cercarono di contattare via email Hope Hicks, l'attuale direttrice della comunicazione della Casa Bianca, dopo la vittoria di Donald Trump nel novembre del 2016. Lo rivela il New York Times, spiegando come l'Fbi, allarmata, mise in guardia la Hicks, poi ascoltata dagli agenti federali almeno due volte in seguito all'insediamento di Trump. Gli investigatori non hanno comunque rinvenuto alcun illecito a suo carico.