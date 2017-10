Russiagate, Nyt: Hillary Clinton pagò per il dossier anti-Trump

Lo staff di Hillary Clinton e il partito democratico pagarono per realizzare una parte del dossier sui presunti legami tra Donald Trump e il suo entourage da una parte e la Russia dall'altra. Lo rivela il New York Times, citando il portavoce di uno studio legale che nel 2016 assunse a Washington alcuni "investigatori privati" per raccogliere informazioni per conto dell'ex First Lady, allora candidata alla Casa Bianca.