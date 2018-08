Russiagate, nuova bufera su Trump: "Sapeva dei dossier contro Hillary"

Ennesima bufera sul presidente americano, Donald Trump . Per difendere il primogenito Donald Jr dagli attacchi sul controverso incontro con un'avvocatessa russa alla Trump Tower nel 2016, in un tweet il tycoon ha ammesso che si è trattato di un "meeting per avere informazioni su un rivale", ma che era "totalmente legale". Per molti è l'ammissione che l'incontro aveva lo scopo di ottenere materiale compromettente sulla candidata dem, Hillary Clinton .

"E' cosa che si fa continuamente in politica - si legge ancora nel tweet - e che non portò a nulla. Io non ne sapevo nulla". Una ammissione da parte del presidente Usa che viene letta come una "nuova versione" dei fatti, dopo la spiegazione iniziale secondo cui in quell'incontro del 9 giugno 2016 - alla presenza tra gli altri anche del genero di Donald Trump e attuale suo consigliere alla Casa Bianca, Jared Kushner - si era parlato principalmente di un programma per l'adozione di bambini russi.



Da più parti ci si chiede ora quale piega possa prendere l'inchiesta sul Russiagate condotta dal procuratore speciale Robert Mueller, proprio mentre monta l'attesa per una possibile convocazione del presidente in persona da parte di Mueller. Una possibilità che è nell'aria da tempo, a cui lo stesso Trump aveva in passato detto di non volersi sottrarre. Ma la decisione non è stata ancora presa.