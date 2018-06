Russiagate, Mueller chiede più tempo per la sentenza Flynn

Il procuratore speciale che guida l'inchiesta sul Russiagate, Robert Mueller, ha dichiarato che i tempi non sono ancora maturi per una sentenza nei confronti di Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump. Un segnale che Flynn sta ancora cooperando con gli inquirenti. L'ex consigliere di Trump si è dichiarato colpevole lo scorso dicembre di aver mentito all'Fbi.