Russiagate, Mosca: "Accuse capo Cia superano limite del ragionevole"

"Se si sostiene che noi ci siamo intromessi nelle elezioni americane nel 2008 e nel 2012, vuol dire che Obama deve a noi le sue vittorie". A sottolinearlo è il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in merito alle accuse del capo della Cia, Mike Pompeo, secondo il quale Mosca ha interferito non solo nelle presidenziali Usa 2016 ma anche nelle due precedenti. Lavrov spiega che "non commento perché secondo me supera il limite del ragionevole".