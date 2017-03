Russiagate, Michael Flynn: testimonierò in cambio di immunità

L'ex consigliere per la Sicurezza nazionale, Michael Flynn, ha detto all'Fbi e alle commissioni parlamentari che indagano sul Russiagate di essere disponibile a testimoniare in cambio dell'immunità. Lo scrive il Wall Street Journal. Flynn era stato costretto a dimettersi per aver nascosto al vicepresidente Mike Pence di aver discusso con l'ambasciatore russo in Usa delle sanzioni americane prima dell'insediamento di Donald Trump.