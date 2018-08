Russiagate, legale di Trump: "Pronti ad andare in tribunale per proteggerlo"

I legali di Donald Trump non hanno accettato le condizioni fissate dal procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, per un interrogatorio del presidente americano. Lo ha detto Jay Sekulow, difensore del numero uno della Casa Bianca, sottolineando: "Siamo pronti ad andare in tribunale per proteggere il tycoon". Un altro avvocato di Trump, Rudolph Giuliani, ha affermato che "il caso non si smorzerà, ma esploderà nelle loro mani".