Russiagate, Kushner testimonierà anche in commissione Camera

Jared Kushner, genero e tra i più stretti collaboratori del presidente americano Donald Trump, ha acconsentito a comparire anche davanti alla commissione Intelligence della Camera martedì 25 luglio, per un'audizione nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Rusdsiagate. Per lunedì 24 luglio era già prevista la testimonianza di Kushner presso la commissione Intelligence del Senato. In entrambi i casi la deposizione si svolgerà a porte chiuse.